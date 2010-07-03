Названы способы снизить вред от смартфона

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Ученые выяснили, каких правил стоит придерживаться, чтобы минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов.

Чтобы избежать таких симптомов, как боль в большом пальце, онемение, боль в шее, запястье, нужно покупать смартфон "под себя". Для этого необходимо, чтобы весь телефон можно было обхватить большим и указательным пальцами. Так заявила научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут, сообщает "Мир 24".

При наборе текста лучше не печатать только большим пальцем, лучше задействовать при этом вторую руку.

Смартфон желательно размещать на уровне груди, подбородка, глаз. За счёт этого шея будет фиксироваться в естественном положении. При длительных разговорах по телефону предпочтение стоит отдавать наушникам.

Ранее аналитики объяснили, почему планшеты становятся менее популярны у жителей России. Люди все чаще отдают предпочтение смартфонами с большой диагональю экрана, и из-за этого им не нужно два разных устройства.

