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Москва 24

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16:27

Эксперт объяснил падение популярности планшетов среди россиян

общество технологии

16:27

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему планшеты становятся все менее популярны у жителей России, его слова приводит ИА "НСН".

"Причина проста – люди покупают смартфоны с большой диагональю экрана, соответственно, им не нужно два устройства, они пользуются одним", – отметил эксперт.

Он добавил, что сегодня производители планшетов пытаются объединить в одном устройстве ноутбук и смартфон, но в долгосрочной перспективе им вряд ли удастся вернуть былую популярность. Вместе с тем, по словам Муртазина, на рынке все еще остаются крупные игроки – это, в частности, Apple, Huawei и Samsung.

Согласно статистике ритейлеров, продажи планшетов с диагональю дисплея до восьми дюймов в первом полугодии 2019-го упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2019 года в России продали около четырех миллионов кнопочных телефонов. Это составляет 23% от всех телефонных аппаратов, которые были реализованы в стране. По мнению экспертов, такие устройства пользуются спросом у пожилых людей, курьеров и военных, так как они гораздо дешевле смартфонов и могут неделями работать без подзарядки.

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общество технологии

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