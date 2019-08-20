Эксперты отметили высокий спрос на кнопочные телефоны в России

Около четырех миллионов кнопочных телефонов продали в России с января по июнь 2019 года. Это составляет 23% от всех телефонных аппаратов, которые были реализованы в стране, сообщает газета "Известия".
По мнению экспертов, пока рано говорить о скором исчезновении с прилавков кнопочных аппаратов, так как они по-прежнему находят своего покупателя, В частности, такими устройства используют пожилые люди, курьеры и военные. Хотя у кнопочных телефонов нет многих современных функций, они пользуются спросом, так как гораздо дешевле смартфонов и могут неделями работать без подзарядки.
Как отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, 23% – высокий для рынка показатель. Он наглядно свидетельствует о том, что простые телефонные аппараты в России до сих пор очень популярны, пояснил эксперт.
Ранее Минпросвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Согласно данным опроса, эту инициативу поддерживают родители, учителя и сами дети. Отмечается, что длительное использование гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.