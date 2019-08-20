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13:50

Эксперты отметили высокий спрос на кнопочные телефоны в России

технологии общество

13:50

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Около четырех миллионов кнопочных телефонов продали в России с января по июнь 2019 года. Это составляет 23% от всех телефонных аппаратов, которые были реализованы в стране, сообщает газета "Известия".

По мнению экспертов, пока рано говорить о скором исчезновении с прилавков кнопочных аппаратов, так как они по-прежнему находят своего покупателя, В частности, такими устройства используют пожилые люди, курьеры и военные. Хотя у кнопочных телефонов нет многих современных функций, они пользуются спросом, так как гораздо дешевле смартфонов и могут неделями работать без подзарядки.

Как отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, 23% – высокий для рынка показатель. Он наглядно свидетельствует о том, что простые телефонные аппараты в России до сих пор очень популярны, пояснил эксперт.

Ранее Минпросвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Согласно данным опроса, эту инициативу поддерживают родители, учителя и сами дети. Отмечается, что длительное использование гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.

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технологии общество

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