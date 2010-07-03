Школам рекомендовали ограничить использование детьми телефонов

09:08
09:08
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Фото: depositphotos/oksun70
Минпросвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в стенах учебных заведений.
На сайте министерства указывается, что, согласно данным опроса, родители, дети и учителя поддерживают эту инициативу.
"61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считает, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях", – указывается в сообщении.
Также отмечается, что длительное время использования гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.
В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя могут переводить телефон в беззвучный режим при входе в школу.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.
Ранее сообщалось, что в России хотят создать специальный телефон для школьников – "шкулфон". С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, направивший письмо в корпорацию "Ростех". Он считает, что это может быть хорошей альтернативой возможному полному запрету на использование в школе мобильных телефонов. "Шкулфон" будет содержать контакты родителей, педагогов и одноклассников, а также приложения типа "Московская электронная школа" или его федеральный аналог, учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.
У школьников отберут мобильные телефоны
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