В Госдуме призвали не забирать телефоны у школьников на уроках

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В Госдуме призвали совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.

По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.

"Подчеркиваю – то, что школьник сидит в телефоне, а не слушает урок – зависит от преподавателя. Есть преподаватели, которые действительно интересно рассказывают и у них интересный материал, а есть преподаватели, с которыми ученикам, кроме как брать в руки телефон, ничего не остается", – цитирует его Агентство "Москва".

Он считает, что нужно внедрять современные технологии в школьное образование: использовать на уроках планшеты, запустить мобильное приложение для смартфонов с домашними заданиями и возможность оплаты обедов в школе.

"У нас была инициатива о том, чтобы в школах была возможность работать на уроках информатики и на других уроках с планшетами... Если мы говорим о том, что сегодняшнему школьнику предстоит выйти на работу в 2030-2040 год, какие будут новые технологии в 2040 году? Вы что думаете, до сих пор будут на счетах считать? Нет, конечно", – заключил Власов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах решили ограничить на уроках в школах использование мобильных телефонов, чтобы те не отвлекали от занятий. В одной из гимназий появились специальные полочки, на которые ученики складывают гаджеты во время уроков.