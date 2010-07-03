В Госдуме оценили предложение запретить мобильные телефоны в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Москве 24 оценил предложение запретить ученикам пользоваться телефонами в школе. По словам парламентария, идея имеет свои достоинства и недостатки.

"С одной стороны, хорошо, так как телефоны действительно отвлекают от учебы. Но с другой, это возможность постоянно быть на связи с родителями и получать оперативную информацию", – объясняет Нилов.

Депутат поделился мнением, что можно было бы запретить использовать телефон только во время уроков, поскольку он отвлекает от образовательного процесса.

"Запрещать мобильные в школах совсем нельзя. Но во время урока их использование недопустимо. Тем более что было много случаев, когда преподаватели или ученики нарушали закон, позволяли себе издевательства. И именно съемка с мобильного телефона помогала подтвердить, что, например, преподаватель прав, а его ученик банально доводил. Запись с мобильного может помочь", – отмечает он.



Ярослав Нилов депутат Полного запрета быть не должно. Использовать телефон до школы, после школы, во время перемены и в том числе для общения с родителями – это нормально.

4 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить использование мобильных телефонов для учеников в стенах школы. Роспотребнадзор заявил о готовности собрать рабочую группу по этому вопросу.

При этом уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за обсуждение правил пользования телефоном в школах, а не полный запрет. По ее словам, в ряде учебных заведений самостоятельно приняли решение по поводу пользования смартфонами.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.

Он выразил мнение, что нужно внедрять современные технологии в школьное образование: использовать на уроках планшеты, запустить мобильное приложение для смартфонов с домашними заданиями и обеспечить возможность оплаты обедов в школе.