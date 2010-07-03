В Родительском комитете прокомментировали идею проверять школьников на наркотики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект министерства здравоохранения России о выявлении употребления наркотиков и психотропных веществ в ходе медосмотров в школах прокомментировала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, само наличие осмотров останавливает многих пробовать или употреблять наркотики из-за страха будущих проблем.

"В этом возрасте, когда все интересно, очень большой соблазн скатиться в эту плоскость. Дети, зная о том, что их будут проверять, будут понимать о последующих проблемах... и не будут начинать", – сказала Волынец в беседе с RT.

Она выразила мнение, что все процедуры должны проводиться с согласия родителей или законных представителей детей.

Если от прохождения процедуры отказались, ответственность полностью перекладывается на родителей.

Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Министерство уже разработало проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.

В апреле Минпросвещение предложило с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В приказе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки. Кроме того, в ведомстве предлагали проводить тест в электронном виде и дистанционно.

