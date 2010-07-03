Минпросвещения предложило тестировать детей на наркотики с 13 лет

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Минпросвещение предложило с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. Об этом говорится в документе, размещенном на портале для публикации проектов нормативных правовых актов.

Новый порядок проведения тестирования соответствует действующему документу, который был разработан в 2014 году, однако содержит ряд правок. Необходимость разработки нового приказа объясняется разделением Минобрнауки на два ведомства, уточняет "Интерфакс".

В приказе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки.

Кроме того, в ведомстве предложили проводить тест в электронном виде и дистанционно. Его результаты будут храниться на электронных носителях в деперсонифицированном виде.

Школьников и студентов колледжей в России проверяют на склонность к употреблению наркотиков, алкоголя и табака с 2014 года. В комиссию, которая проводит проверку, входят преподаватели учебного заведения.

Участие в тестировании добровольное и анонимное. При этом для его прохождения учащиеся младше 15 лет должны получить согласие родителей или законных представителей.

