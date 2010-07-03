Кузнецова выступила против полного запрета смартфонов в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за обсуждение правил пользования телефоном в школах, а не полный запрет.
"Надеюсь, будут найдены конструктивные решения. Я за предложения, не запрет. Если школьное сообщество выразит запрос на регулирование, безусловно, это нужно", – приводит слова Кузнецовой "Интерфакс".
По ее словам, в ряде учебных заведений самостоятельно приняли решение по поводу пользования телефонами.
"Это консолидированное решение является руководством для организации по пользованию телефонами в школе. Некоторые учреждения не поднимают этот вопрос вообще. Возможно, то, что этот вопрос подняли, позволит им задуматься, навести порядок в этой сфере", – сказала Кузнецова.
С предложением запретить в школах телефоны выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а Роспотребнадзор заявил о готовности собрать рабочую группу по этому вопросу.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.
Он выразил мнение, что нужно внедрять современные технологии в школьное образование: использовать на уроках планшеты, запустить мобильное приложение для смартфонов с домашними заданиями и обеспечить возможность оплаты обедов в школе.
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