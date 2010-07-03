Долой модные гаджеты! Дмитрий Певцов призвал перевести детей на кнопочные телефоны

Актер Дмитрий Певцов предложил перевести школьников на кнопочные телефоны. Свою позицию он вместе с сыном разъяснил в видеоролике, опубликованном в Instagram.

По мнению Певцова, устройство, по которому можно только позвонить, не позволит детям отвлекаться на сайты и игры во время уроков. Благодаря этому у школьников появляется больше времени, чтобы общаться друг с другом лично. Эту идею поддержал сын артиста Елисей. Он рассказал, что из-за увлеченности его школьных друзей смартфонами, им порой просто не о чем поговорить.

Мнения пользователей соцсети разделились. В комментариях под видео слова одобрения и поддержки соседствуют с довольно едкими замечаниями.

В беседе с телеканалом Москва 24 народный артист России пояснил, почему его сын перешел на кнопочный телефон. По словам Певцова, Елисей "прекрасно понимал, что у него проблемы с учебой, что он не может собрать мозги ни дома, ни в школе". Чтобы повысить его собранность и успеваемость, было принято решение отказаться от смартфона. Альтернативой модному гаджету стал "телефон кнопочный для связи", отметил актер. "Многие родители уже сами доперли и отправляют своих детей в школу с кнопочным телефоном", – рассказал Певцов. "Что касается класса, где учится Елисей, там пока ситуация плохая", – добавил он.

Артиста поддержал депутат Виталий Милонов. Он заявил, что не против телефонов как средства связи для родителей и детей, а вот смартфон – это лишнее. "Смартфон в школе не нужен. Смартфон – это то, что выходит за рамки обязательного школьного аксессуара", – подчеркнул парламентарий, заверив, что гаджет "отвлекает от учебы".

В Московском городском родительском комитете тоже знают об инициативе Певцова. Однако там уверены, что лучше предоставить каждой школе право самой решать, отнимать у детей смартфоны на время уроков или же использовать их возможности в учебе.

"Я бы ни в коем случае не вводил никаких законодательных запрещений по этому поводу", – заявил глава комитета Руслан Ткаченко. По его мнению, разрешать смартфон или нет – дело родителей и педагогов. Он напомнил, что в школах "использование смартфонов может поддерживаться и поощряться, как переход на цифру".

В то же время многие эксперты признают, что порой у детей возникает зависимость от смартфонов. "Сейчас такая обстановка в школе, что учитель не может запретить ничего. И дети попросту, вместо того, чтобы слушать урок, сидят в сетях, в игрушках, кто чем занимается. А когда контрольная, они просто в этих телефонах списывают ответы", – отметила член экспертного Совета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова. "Интернет детей затягивает, а у них психика еще не вполне сформирована, взрослые-то не всегда могут этому противостоять", – посетовала она.

Между тем Дмитрий Певцов продолжает стоять на своем. Он напомнил, что во время уроков именно смартфоны зачастую становятся причиной конфликтов между учителями и школьниками, а после в Сеть попадают кадры со скандалами.