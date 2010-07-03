В США запретили провозить в самолетах MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro, сообщает "Мир 24". Такое решение было принято после того, как Apple заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах.
Два месяца назад компания признала уязвимыми 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года. В связи с этим "яблочная" корпорация отозвала часть MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015–2017 годы.
Несколько лет назад американские власти ограничили провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет коснулся рейсов в США из десяти международных аэропортов, среди которых Каир, эль-Кувейт, Касабланка, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии и ОАЭ.
Под запретом оказались все гаджеты, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Провозить в ручной клади разрешалось только мобильные телефоны и медицинские приборы. Позже все ограничения сняли.
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