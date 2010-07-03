"Победа" разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади

С сегодняшнего дня авиакомпания "Победа" разрешила пассажирам провозить в салоне самолета ноутбуки без чехла сверх установленной нормы ручной клади, пишет Агентство "Москва".
Гендиректор компании Андрей Калмыков отметил, что в 2019 году было отмечено увеличение до 38% доли бизнес-клиентов, которым важно продолжать рабочий процесс во время полета. При этом на некоторых рейсах количество таких пассажиров возрастало до 43%.
Ранее "Победа" начала продавать билеты на рейсы между Москвой и Мурманском с минимальным тарифом 499 рублей. Полеты стартуют 27 октября. Как уточнили представители перевозчика, минимальный тариф на новом направлении включает все аэропортовые сборы. Рейсы будут ежедневными, при этом Мурманск станет самой северной точкой на карте маршрутов лоукостера.
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