"Победа" открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Мурманск

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Авиакомпания "Победа" начала продавать билеты на рейсы между Москвой и Мурманском с минимальным тарифом 499 рублей. Полеты стартуют 27 октября, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе лоукостера.

Как уточнили представители перевозчика, минимальный тариф на новом направлении включает все аэропортовые сборы. С 27 октября полеты из Москвы в Мурманск будут ежедневными, отметили в пресс-службе "Победы", добавив, что "Мурманск станет самой северной точкой на карте полетов" лоукостера.

11 июля "Победа" отменила сбор за оплату билетов на сайте авиакомпании. Ранее при оплате банковской картой взимался сбор в размере 2% от стоимости билета. Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков пояснил, что решение об отмене сбора приняли "для большего удобства клиентов", так как около 75% пассажиров покупают билеты на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение.

В апреле Щербинский суд столицы признал законной платную регистрацию на рейсы авиакомпании "Победа" в зарубежных аэропортах. Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября прошлого года. На такой шаг, объявила авиакомпания, она была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной. В руководстве лоукостера подчеркивают, что их новые правила – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании.