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03:01

Ряд рейсов из Москвы в Лондон отменили из-за забастовки

транспорт общество

03:01

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Фото: depositphotos/leonidp

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила ряд рейсов из столичного Шереметьево в Хитроу 5-6 августа по причине забастовки в аэропорту Лондона.

Забастовку организуют работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно, она может продлиться до 48 часов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В связи с этим "Аэрофлот" отменил рейсы SU2582/SU2583. Уточняется, что пассажиры будут перевезены рейсами SU2696/2697 в другой лондонский аэропорт Гатвик. При этом изменится время вылета.

В пресс-службе также предупредили, что ожидается скопление пассажиров на пунктах на пунктах контроля службы безопасности в аэропортах Лондона. Время прохождения досмотра может быть увеличено.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево признали лучшим в мире по версии британской компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа.

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транспорт общество

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