Шереметьево признан лучшим аэропортом мира

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Аэропорт Шереметьево признан лучшей воздушной гаванью мира по версии британской компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа, сообщает ТАСС.

Шереметьево возглавил рейтинг ведущих аэропортов мира с наивысшим итоговым показателем в 6,50 балла, выведенным по сумме из восьми отдельных показателей.

В двух из них – соблюдении расписания полетов и дешевизне парковки – московский аэропорт стал лучшим, получив наивысшую оценку в 10 баллов.

Всего в рейтинге Stasher представлено 106 крупнейших аэропортов мира.

С 1 июня Шереметьево испытывал проблемы с выдачей багажа. Причиной стало несколько факторов, среди которых высокий сезон и переход операций по обработке багажа от "Аэрофлота" к "Шереметьево хэндлинг".

К августу ситуация с задержками в выдаче багажа в аэропорту стабилизировалась.