В августе "Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в Шереметьево и обратно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В компании "Аэроэкспресс" сообщили, что в период с 1 по 7 августа из-за работ на железной дороге будет отменен ряд рейсов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в ночь с 1 на 2 августа, со 2 на 3 августа, с 5 на 6 августа, с 6 на 7 августа будут отменены аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 22:30, 23:30, 5:30 и 6:00, в обратном направлении – в 23:00, 00:30, 7:00.

В компании попросили пассажиров заблаговременно ознакомиться с новым расписанием.

"Аэроэкспресс" занимается обеспечением пассажирского железнодорожного сообщения между Москвой и основными аэропортами города – Шереметьево, Домодедово и Внуково. В эксплуатации компании находятся 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler и семь одноэтажных составов, созданных на Демиховском машиностроительном заводе. Аэроэкспрессы ежедневно выполняют в среднем 198 рейсов.