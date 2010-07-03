Станцию метро рядом с аэропортом Внуково построят в течение трех лет

Фото: Москва 24

Станция метро на территории аэропорта Внуково планируют построить в течение трех лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Мы решили продлить Солнцевскую ветку до Внукова, построив еще две станции, выбрали хорошее место, совмещенное с железнодорожной станцией, конечной станцией метрополитена будет. Я думаю, в течение трех лет мы построим. Это, конечно, будет уникальное явление", – сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что станцию планируют возвести в павильоне "Аэроэкспресса". Для пассажиров будут доступны несколько маршрутов, с помощью которых горожане смогут быстро добраться до аэропорта. Они смогут доехать до Внукова на метро, аэроэкспрессе, автобусе, такси, на личном автомобиле или взять его в аренду.

В настоящий момент до аэропорта можно добраться на автобусах от пяти станций метро: "Саларьево", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево" и "Теплый стан". А также на ""Аэроэкспрессе", который курсирует от Киевского вокзала до аэропорта с 06:00 до 00:00.

Ожидается, что новые станции желтой ветки метро "Пыхтино" и "Внуково" откроются для пассажиров в 2020 году. Строительство нового участка подземки начнется в конце этого – начале следующего года.

