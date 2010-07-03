Счетная палата предупредила о возможных перебоях в работе аэропорта Домодедово

11:30
11:30
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Счетная палата предупредила о возможных перебоях в работе столичного аэропорта Домодедово. Специалисты ведомства проверили, как использовались бюджетные средства при реконструкции аэрокомплексов Домодедово и Баландино (Челябинск) в 2016–2019 годах. Они пришли к выводу, что Росавиация "ненадлежащим образом" выполнила мероприятия по развитию аэропортов, сказано на сайте ведомства.
В частности, напомнили в СП, работы по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) в Домодедове планировали завершить в 2014 году, однако они не закончены до сих пор. В ведомстве не исключили, что из-за "ограниченной работоспособности" ВПП-2 в случае ЧС или закрытия ВПП-1 на техобслуживание возможны перебои в работе как аэропорта Домодедово", так и в целом Московского авиационного узла.
Специалисты Счетной палаты также отметили, что в ходе реконструкции ВПП-1 вторую полосу частично вывели из эксплуатации, а ее длину сократили с 3800 метров до 2370 метров. Это снизило пропускную способность аэродрома на 35%, сказано в отчете ведомства.
Росавиация и руководство Домодедова договорились совместно инвестировать в реконструкцию аэропортового комплекса в 2012 году. Как отмечается в докладе СП, Домодедово соинвестировал более 64 миллиардов рублей, но Росавиация "не обеспечила синхронизированный с инвестором ввод в эксплуатацию производственных элементов имущественного комплекса аэропорта Домодедово". Сейчас сдача объекта намечена на 2019 год, однако в ведомстве заявили о "значительных рисках срыва Росавиацией сроков ввода объекта в эксплуатацию".
В середине июля суд взыскал с аэропорта Домодедово более 55 миллионов рублей по иску Росприроднадзора. По решению десятого арбитражного апелляционного суда, аэропорт обязали выплатить в бюджет городского округа Домодедово компенсацию за вред, нанесенный ручью Безымянному с 6 июля по 27 июля 2017 года. Тогда Росприроднадзор выявил, что авиагавань сбрасывает ливневые воды в ручей с превышением ПДК загрязняющих веществ.
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