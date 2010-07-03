Туристский информцентр Подмосковья открыли в аэропорту в Домодедово

Фото: mosreg.ru

Первый туристский информационный центр Московской области открылся в среду, 17 июля в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Он расположен на втором этаже в правом крыле основного здания аэровокзала. Консультанты центра расскажут о достопримечательностях региона на русском и английском языках.

Кроме того, с помощью интерактивного экрана там можно составить свой туристический маршрут и выбрать отель. База данных центра разработана на основе сайта welcome.mosreg.ru – главного путеводителя по области.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что размещение аналогичного центра в аэропорте Шереметьево "стало бы логичным продолжением" кампании.

Ростуризм ранее приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.