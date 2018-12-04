Подмосковный парк вошел в рейтинг лучших объектов этнотуризма в России

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Минкультуры определило лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов России. Список приводится в выпущенном сборнике "Лучшие практики этнографического туризма", пишет газета "Известия".
В топ-10 лучших лучших объектов для поездок вошел этнопарк "Кочевник" в городе Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области, где есть верблюжья ферма, а также можно покататься на собачьих упряжках и отведать блюда кочевых народов.
Кроме того в рейтинг попали казачья станица "Атамань" (Краснодарский край), парк-музей "Этномир" (Калужская область), "Финно-угорский этнопарк" (Республика Коми), сельский парк "Околица" (Томская область).
Также в список вошли этнодеревня "Тыгыдым" (Ярославская область), этнопарк "Золотая Орда" (Иркутская область), этнопарк "Моя Россия" (Сочи), парк "Ватан" (Башкортостан) и парк "Малые Корелы" (Архангельская область).
"Москва и окрестности": Этнопарк "Кочевник"
3 декабря специалисты представили рейтинг лучших российских пляжей 2018 года. Объекты оценивали по чистоте воды и самого пляжа, а также по наличию удобств (лежаки, душ) и работе службы спасения.
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