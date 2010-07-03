Названы самые популярные у иностранцев российские регионы

Самым популярным городом у иностранных туристов стала Москва. В прошлом году российскую столицу посетили более пяти миллионов зарубежных гостей, следует из данных "ТурСтата".
В Санкт-Петербурге за год побывали 3,9 миллиона иностранных туристов, в Подмосковье – более двух миллионов. В топ-5 также вошли Краснодарский край и Крым (свыше одного миллиона).
Далее в рейтинге расположились Приморье (более 650 тысяч), Татарстан (346 тысяч), Иркутская (295 тысяч), Нижегородская (более 200 тысяч) и Владимирская области (более 200 тысяч).
Лидерами по темпам роста турпотока стали Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).
Ранее сообщалось, что Москва вошла в пятерку самых востребованных у иностранцев городов России по версии экспертов компании Aviasales. В топ-5 также попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.