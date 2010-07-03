Названы самые популярные у иностранцев российские регионы

Самым популярным городом у иностранных туристов стала Москва. В прошлом году российскую столицу посетили более пяти миллионов зарубежных гостей, следует из данных "ТурСтата".

В Санкт-Петербурге за год побывали 3,9 миллиона иностранных туристов, в Подмосковье – более двух миллионов. В топ-5 также вошли Краснодарский край и Крым (свыше одного миллиона).

Далее в рейтинге расположились Приморье (более 650 тысяч), Татарстан (346 тысяч), Иркутская (295 тысяч), Нижегородская (более 200 тысяч) и Владимирская области (более 200 тысяч).

Лидерами по темпам роста турпотока стали Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).

Ранее сообщалось, что Москва вошла в пятерку самых востребованных у иностранцев городов России по версии экспертов компании Aviasales. В топ-5 также попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.