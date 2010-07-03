Названы самые популярные у иностранцев города России

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москва вошла в пятерку самых востребованными у иностранцев городов России.

В топ-5 также попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, передает портал "Мир 24".

Эксперты компании Aviasales проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.

Так, в первом квартале 2019 года спрос на перелеты из-за рубежа в Россию за год вырос в три раза, а средний чек увеличился на треть и составил 13 574 рубля.

Наибольший интерес к перелетам в Россию проявляют жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана.

Сергей Собянин ранее сообщил, что российская столица была признана лучшим городом делового и событийного туризма в мире.