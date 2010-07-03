Ростуризм планирует создать туристические маршруты в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ростуризм приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.

Отмечается, что будет предоставлена поддержка по развитию "как действующих, так и новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов", передает ТАСС со ссылкой на сообщение Ростуризма.

Для реализации проекта создадут экспертный совет, а также привлекут маркетологов, брендологов и специалистов по продвижению. Специальная рабочая группа будет тестировать региональные маршруты.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что маршруты будут продвигать внутри страны и за рубежом.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку городов России с самыми интересными музеями. В первую десятку городов, популярных у туристов и горожан для походов по музеям, попали Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь.

Кроме того, Москва стала самым популярным регионом России для отдыха в майские праздники. Среди востребованных направлений также оказались Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и Крыма.