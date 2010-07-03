Москва вошла в тройку популярных музейных городов России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва вошла в тройку городов России с самыми интересными музеями. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства "Турстат".

В первую десятку городов, популярных у туристов и горожан для походов по музеям, попали Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь.

По данным аналитиков, за Санкт-Петербург проголосовали 50 процентов респондентов, за Москву свои голоса отдали 25 процентов, за Нижний Новгород – 6 процентов.

По 4 процента голосов получили Ярославль, Владимир и Великий Новгород. За Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь – по 2 процента голосов.

Ранее стало известно, что Москва стала самым популярным регионом России для отдыха в майские праздники. Среди востребованных направлений также оказались Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и Крыма.

В столице праздничные мероприятия посетили 16,1 миллиона человек.