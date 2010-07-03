Города России признаны самыми экстремальными на планете

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Рейтинг самых сложных для жизни и для туризма мест на Земле составило издание El Pais. В список вошли города, испытывающие человека на прочность.

Сразу два российских населенных пункта заняли первую строчку в рейтинге . Речь идет о Якутске и селе Оймякон. Их объединяет жизнь в условиях экстремального холода. Зимой температура в столице Республики Саха может опускаться ниже -40 градусов.

Оймякон признают наиболее суровым на планете местом для проживания. Издание подчеркивает, что в этом селе живут одни из самых долгоживущих людей в России.

Согласно историческим данным, самая низкая температура в этих местах была зафиксирована 26 января 1926 года. Градусник показывал минус 71,2 градуса.

На втором месте расположился еще одни российский город – Верхоянск. В нем проживает около 1100 человек. Населенный пункт известен самыми большими перепадами температур. Значения колеблются от минус 69,8 градусов зимой до 37 градусов летом.

В список также включены самый жаркий город Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, самый высоко расположенный Ла-Ринконада в Перу, самый низко расположенный Иерихон и Табха в Израиле и другие.

Ранее эксперты Финансового университета при правительстве РФ рассказали, в каких городах страны люди наиболее удовлетворены жизнью. Лидером оказался Владивосток. Его показатель счастья составил 87 процентов.