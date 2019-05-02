Названы города России с самыми счастливыми жителями

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ рассказали, в каких городах страны люди наиболее удовлетворены жизнью. Лидером оказался Владивосток, сообщает "Российская газета".
Его показатель счастья составил 87 процентов. Следом расположился Томск с 86 процентами удовлетворенных жизнью горожан, в Липецке и Оренбурге это 85 процентов. По 84 процентов – в Череповце, Грозном и Чите. Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).
Эксперты также выяснили, что в целом по стране доля довольных жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов. Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью упала до 81 процента, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне – около 100 процентов
Мониторинг проводился в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
В конце апреля ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян (86 процентов) чувствуют себя счастливыми людьми. Причинами счастья они называют семью, хорошее здоровье и работу. Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.
Осенью прошлого года специалисты также выясняли, что мешает россиянам быть счастливыми. На первом месте – недостаток взаимопонимания с родными и душевного покоя. Жизнь россиян омрачает отсутствие любимого человека, семьи и детей.
Далее следуют невозможность построить успешную карьеру. В последнюю очередь россияне жалуются на состояние здоровья и нехватку денег. Подростки переживают из-за нехватки внимания родителей, а взрослые жалуются на загруженность.
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