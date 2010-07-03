Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:27

Эмигрировать из страны хотят 20% россиян

общество

12:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Amaviael

Желание покинуть Россию в 2018 году изъявили рекордные 20% граждан. Об этом говорят данные опроса компании Gallup, сообщает "Интерфакс".

Россиянам задавали вопрос, хотели бы они переехать на постоянное место жительства в другую страну, будь у них такая возможность. В итоге доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда компания начала проводить такое исследование.

К примеру, в 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян, а в 2014 году – и вовсе 7%. Это самый маленький показатель за 11 лет.

Среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть родину выразили 44%. Среди граждан от 30 до 45 лет такое желание высказали 22%, среди граждан от 46 до 60 лет – 9%.

Исследование также показало, что 40% россиян, мечтающих о переезде, хотели бы отправиться в страну Европейского Союза. Чаще всего выбирали Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). В числе желаемых направлений также США (12%), Япония (5%) и Канада (5%).

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика