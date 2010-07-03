Эмигрировать из страны хотят 20% россиян

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Желание покинуть Россию в 2018 году изъявили рекордные 20% граждан. Об этом говорят данные опроса компании Gallup, сообщает "Интерфакс".

Россиянам задавали вопрос, хотели бы они переехать на постоянное место жительства в другую страну, будь у них такая возможность. В итоге доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда компания начала проводить такое исследование.

К примеру, в 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян, а в 2014 году – и вовсе 7%. Это самый маленький показатель за 11 лет.

Среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть родину выразили 44%. Среди граждан от 30 до 45 лет такое желание высказали 22%, среди граждан от 46 до 60 лет – 9%.

Исследование также показало, что 40% россиян, мечтающих о переезде, хотели бы отправиться в страну Европейского Союза. Чаще всего выбирали Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). В числе желаемых направлений также США (12%), Япония (5%) и Канада (5%).