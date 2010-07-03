Более 80% россиян считают себя счастливыми – ВЦИОМ

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Большинство россиян (86 процентов) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень счастья россиян по субъективным ощущениям составляет 86 процентов – максимальный показатель за все годы измерений. Этот процент высок во всех социально-демографических группах", – говорится в отчете.

По данным исследования ВЦИОМ, счастливыми россиян по-прежнему делает семья, при этом значимость данного фактора увеличивается. Для других залогом счастья являются здоровье и жизнь, дети, хорошая работа, хорошее материальное состояние, общая удовлетворенность жизнью, наличие жилищных условий и благополучие в личной жизни, чувство стабильности и спокойствия.

Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян живут в режиме экономии. По данным социологов, экономят 69% жителей страны, заявивших о необходимости сокращения повседневных расходов. При этом индекс кредитного доверия пока остается на уровне прошлых месяцев. Лишь 15% опрошенных сочли, что сейчас подходящее время для крупных займов в банках.