Более 80% россиян считают себя счастливыми – ВЦИОМ

Большинство россиян (86 процентов) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Уровень счастья россиян по субъективным ощущениям составляет 86 процентов – максимальный показатель за все годы измерений. Этот процент высок во всех социально-демографических группах", – говорится в отчете.
По данным исследования ВЦИОМ, счастливыми россиян по-прежнему делает семья, при этом значимость данного фактора увеличивается. Для других залогом счастья являются здоровье и жизнь, дети, хорошая работа, хорошее материальное состояние, общая удовлетворенность жизнью, наличие жилищных условий и благополучие в личной жизни, чувство стабильности и спокойствия.
Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян живут в режиме экономии. По данным социологов, экономят 69% жителей страны, заявивших о необходимости сокращения повседневных расходов. При этом индекс кредитного доверия пока остается на уровне прошлых месяцев. Лишь 15% опрошенных сочли, что сейчас подходящее время для крупных займов в банках.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.