Москва возглавила рейтинг регионов для отдыха в майские праздники

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Самым популярным регионом России для отдыха в майские праздники стала Москва. Таковы результаты исследования аналитического агентства "Турстат".

В основу рейтинга легли анализ данных администраций и рыночные оценки. Среди востребованных направлений также оказались Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и Крыма.

Отмечается, что праздничные мероприятия в столице посетили 16,1 миллиона человек. В Московской области отдохнули свыше двух миллионов граждан, в Петербурге – более полумиллиона, в Краснодарском крае – 431 тысяча, а в Крыму – свыше 300 тысяч.

Ранее туроператоры рассказали, куда жители РФ чаще всего летали на майских праздниках. Большинство выбрали Турцию, Египет, Кипр, Испанию, Болгарию, Таиланд, Тунис и Хорватию.

