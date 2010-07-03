Эксперты посчитали, сколько россияне потратили на поездки в майские праздники

В среднем поездки россиян в майские праздники обошлись им в 3,22 тысячи рублей. Это на 24% больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости, опираясь на исследование сервиса аренды онлайн-касс "АТОЛ Онлайн" и оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Основатель IT-компании АТОЛ Алексей Макаров уточнил, что средний чек на путешествия включает в себя затраты на туры, гостиницы, билеты и визы.
Если анализировать конкретно проезд, то средний чек на покупку авиабилетов увеличился на 28% – до 16,35 тысячи рублей. На междугородние автобусы – на 16% до 972 рублей. Исключение составили железнодорожные билеты. В среднем они обошлись в 3,41 тысячи рублей, что ниже прошлогодних показателей на 6%.
Только в интернет-сегменте через кассы АТОЛ россияне потратили на билеты 1,6 миллиарда рублей. Из них чуть больше миллиарда приходится на покупку авиабилетов, 600 миллионов – на железнодорожные билеты и 22 миллиона рублей – на билеты на междугородние автобусы.
Средний чек в отелях и гостиницах снизился на 1%, до 5,48 тысячи рублей. Эксперты анализировали данные в период с 1 по 12 мая 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи, Ниццу и Анталью были наиболее популярны у пассажиров авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 Airlines и Azur Air в майские праздники. С 1 по 12 мая 2019 года "Уральские авиалинии" перевезли 325 тысяч 446 пассажиров. Самыми популярными направлениями стали: Москва – Симферополь, Москва – Сочи, Москва – Калининград, Жуковский – Прага, Жуковский – Тбилиси, Жуковский – Тель-Авив, Санкт-Петербург – Тбилиси, Сочи – Тбилиси, Екатеринбург – Прага.
С 27 апреля по 12 мая S7 перевезла 796 тысяч 549 пассажиров. Авиакомпания подчеркнула, что в майские праздники, как обычно, особой популярностью пользуются рейсы в европейские города на Средиземноморском побережье. В этом году S7 отметила интерес к полетам в Ниццу.
В пресс-службе Azur Air заявили, что с 1 по 12 мая компания обеспечила 211,5 тысячи пассажирам перевозку из России на зарубежные курорты и в обратном направлении. Самыми популярными у россиян стали туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в Анталью и Энфиду. Большая часть туристов из Сибири и Дальнего Востока летали в Нячанг (Вьетнам).
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