Расписание аэроэкспрессов в Домодедове изменится

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

График движения аэроэкспрессов между Павелецким вокзалом и Домодедово изменится с 26 по 28 июля. Изменения связаны с проведением плановых работ на дороге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

Изменения коснутся пяти поездов, курсирующих от Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово, а также двух поездов, следующих из аэропорта на Павелецкий вокзал. Уточняется, что к станции Верхние Котлы аэроэкспрессы будут следовать по второму пути.

Пассажиров попросили предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов и заранее прибывать в терминалы аэроэкспресса.

С 4 июля "Аэроэкспресс" и АО "Центральная ППК" запустили в пилотном режиме рейсы из Одинцово в аэропорт Шереметьево и обратно.

Нововведение позволит добраться из аэропорта до Одинцово, "Сколково", "Москва-Сити" и других районов этого направления без пересадок.

