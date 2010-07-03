Аэроэкспрессы запустили из Одинцово в Шереметьево

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Аэроэкспресс" и АО "Центральная ППК" с 4 июля запустили в пилотном режиме рейсы из Одинцово в аэропорт Шереметьево и обратно.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ЦППК, на участке между Одинцово и Белорусским вокзалом они будут следовать как обычные пригородные поезда.

Отмечается, что нововведение позволит добраться из аэропорта до Одинцово, "Сколково", "Москвы-Сити" и других районов этого направления без пересадок.

На первом этапе поезда будут курсировать между Одинцово и Шереметьево два раза в день в будние и три раза в выходные дни в утренние и вечерние часы.

Маршрут пройдет через промежуточные остановки "Баковка", "Инновационный Центр", "Немчиновка", "Сетунь", "Рабочий поселок", "Кунцево-1", "Фили", "Тестовская", "Беговая" и "Окружная".

Время в пути составит порядка 90 минут. При этом минимальное время стоянки на Белорусском вокзале составит четыре минуты. Стоимость составит 500 рублей по стандартному тарифу.

Ранее сообщалось о намерении запустить двухэтажные аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в Шереметьево. В перспективе на направлении планируется полностью заменить одноэтажные поезда.