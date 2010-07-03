Составность аэроэкспрессов увеличат в сезон летних перевозок

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С 15 апреля составность аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении увеличат на два дополнительных вагона. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

"Таким образом, в летний период по маршруту Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево будут курсировать 10-вагонные составы. Увеличение составности аэроэкспрессов на Домодедовском и Внуковском направлениях произойдет в июне – четырехвагонные двухэтажные поезда будут объединены в восьмивагонные составы", – сообщили в пресс-службе. В летний сезон аэроэкспрессы будут курсировать по расписанию.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" перешла на летнее расписание полетов, которое будет действовать по 26 октября. В предстоящем летнем сезоне авиаперевозчик будет выполнять собственные рейсы по 159 маршрутам, среди них 58 – на территории России, 18 – в СНГ и 83 – в дальнем зарубежье. Самолеты авиакомпании будут выполнять рейсы в 54 страны.