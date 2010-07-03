"Аэрофлот" переходит на летнее расписание и открывает новые маршруты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября. В предстоящем летнем сезоне авиаперевозчик будет выполнять собственные рейсы по 159 маршрутам, среди них 58 – на территории России, 18 – в СНГ и 83 – в дальнем зарубежье, говорится на сайте "Аэрофлота".



Самолеты авиакомпании будут выполнять рейсы в 54 страны.

Новыми направлениеми станут: Краснодар – Симферополь и Волгоград – Сочи. Также откроют полеты в два новых пункта в Европе – в Марсель (Франция) и Пальма-де-Майорку (Испания).

Кроме того, со 2 апреля "Аэрофлот" меняет тариф "Эконом бюджет" на безбагажный тариф. Как сообщили Москве 24 в пресс-службе авиакомпании, введение нового тарифа позволит снизить минимальный тариф на 30 процентов.