"Аэрофлот" изменит линейку тарифов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля меняет тариф "Эконом бюджет" на безбагажный тариф, сообщает РБК со ссылкой на копию письма авиакомпании, которое получили билетные агентства.

Как сообщили Москве 24 в пресс-службе авиакомпании, введение нового тарифа позволит снизить минимальный тариф на 30 процентов.

Получение письма подтвердили представители интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru и ресурса Tutu.ru.

По данным источников, авиаперевозчик пересмотрел линейку тарифов после исследования, показавшего, что те, кто летал по тарифу "Эконом бюджет", чаще брали только ручную кладь.