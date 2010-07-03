Движение поездов по СЖД ограничат до 26 июля

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми

Продажи билетов на ряд пассажирских поездов на Северной железной дороге (СЖД) ограничат до 26 июля из-за схода вагонов на станции Керки в Коми, сообщает пресс-служба РЖД.

Как отмечается, с 23 по 26 июля не будут продавать билеты по всему маршруту следования поездов № 041 и № 375 Воркута – Москва, № 77 Воркута – Санкт-Петербург, № 267 Сосногорск – Новороссийск, № 287 Воркута – Белгород, № 309 Воркута – Адлер, № 89 Воркута – Нижний Новгород, № 257 Сосногорск – Адлер, № 311 Воркута – Новороссийск, № 21 и № 209 Лабытнанги – Москва.

В понедельник утром стало известно, что движение поездов через станцию Керки СЖД может быть закрыто на 48 часов. Поезда задержали из-за схода вагонов грузового состава.

Отмечается, что в период с 22 по 26 июля поезда назначением Усинск, Воркута, Лабытнанги следуют только до станции Сосногорск. Поезда, которые поедут от станций Воркута, Лабытнанги, проследуют до станции Печора.

Пассажирам, которые ожидают поездку на вокзалах, предоставлены услуги комфортных залов, комнат матери и ребенка, а также камер хранения.

Вернуть или переоформить билет можно без удержания дополнительных платежей и сборов.

Ранее сообщалось, что несколько поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом. Сбой произошел по техническим причинам. Сейчас движение ввели в график. Электрички отправляются в рейсы по расписанию.