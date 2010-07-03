Движение на Рижском направлении МЖД ввели в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение пригородных поездов на Рижском направлении МЖД ввели в график после сбоя, сообщает Агентство "Москва". Электрички отправляются в рейсы по расписанию.

Отмечается, что утром в связи с плановыми ремонтными работами на одном из участков поезда пропускались по одному пути в реверсивном режиме. МЖД приняла все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести поезда в график.

Ранее сообщалось, что несколько поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом. Сбой произошел по техническим причинам.