Несколько поездов Рижского направления МЖД следуют с увеличенным интервалом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько поездов Рижского направления Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом , сообщает Агентство "Москва".

Сбой произошел по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.