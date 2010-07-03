Тарифы на проезд по МЦД утвердят в течение месяца

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Тарифный план для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) может быть определен в ближайший месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Мы уже близки к тому, чтобы до конца выработать и опубликовать тарифную систему, которая будет работать на диаметрах. Мы это совсем быстро сделаем, сейчас у нас согласования последние будут с Московской областью, думаю, это в ближайший месяц произойдет", – сказал Ликсутов в рамках Московского урбанистического форума.

Он также напомнил, что Сергей Собянин поручил создать доступный тарифный план для поездок на МЦД. По словам Ликсутова, стоимость проезда на МЦД не будет существенно отличаться от стоимости проезда на другом транспорте.

Первые Московские центральные диаметры – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – будут запущены уже в конце 2019 года. Это 132 километра путей и 66 станций, с которых можно пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления.

По первым двум Московским центральным диаметрам будут курсировать современные "Иволги", спроектированные и собранные в России. По одному билету можно будет пересаживаться с электрички на метро. В перспективе остановочные пункты сделают комфортными, как на МЦК: переходы по принципу "сухие ноги", новая навигация и транспортная безопасность.

Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД. В целом проект МЦД предусматривает создание пяти диаметральных маршрутов. Благодаря их реализации транспортная система Москвы разгрузится на 10–12 процентов.

