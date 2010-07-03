Станцию Дегунино отремонтируют к запуску первого диаметра Лобня – Одинцово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В июле на столичной станции Дегунино начнется ремонт двух платформ к запуску первого диаметрального маршрута Одинцово – Лобня (МЦД-1) в конце 2019 – начале 2020 года. Их накроют навесами, установят лавочки и урны, заменят ограждение, установят фонари, сделают кассы для маломобильных пассажиров.

Обновят также остановки общественного транспорта и парковки, благоустроят прилегающую территорию. Об этом Москве 24 сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

По его словам, после ремонта повысится уровень транспортной доступности района Восточное Дегунино, в котором проживает более 98 тысяч человек. Андрей Акимов отметил, что в этом районе нет станции метро, а после запуска МЦД-1 жителям будут доступны три станции нового наземного метро – Лианозово, Дегунино и Бескудниково. Диаметры будут работать по графику столичной подземки: с 5:30 утра до 1:00 ночи, поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять–шесть минут в часы пик.

Сейчас над платформами нет навеса и работает одна касса, к которой выстраивается очередь.

На территории, прилегающей к станции МЦД-1 Дегунино, проложат кабельную линию, куда уберут все провода, отремонтируют тротуары и обустроят новые, заменят асфальт на проезжей части.

"Дорога к платформе станет светлее и безопаснее: здесь установят более 100 новых фонарей и уличных торшеров. Для комфортного ожидания общественного транспорта заменят на современные три остановочных павильона. Кроме того, возле станции отремонтируют три парковки и приведут в порядок газоны", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Первые Московские центральные диаметры – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – будут запущены уже в конце 2019 – начале 2020 года. Это 132 километра путей и 66 станций, с которых можно пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления.

По первым двум Московским центральным диаметрам будут курсировать современные "Иволги", спроектированные и собранные в России.

В целом проект МЦД предусматривает создание пяти диаметральных маршрутов. Благодаря их реализации транспортная система Москвы разгрузится на 10–12 процентов.