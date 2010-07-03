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Москва 24

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18:19

В Шереметьеве пассажиры незаконно проникли в самолет

происшествия

18:19

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пресс-службе аэропорта Шереметьево рассказали о нештатной ситуации, сложившейся с рейсом SU 1064 Москва - Нальчик. Информацию передает Агентство "Москва".

Прошедшие регистрацию и предполетный досмотр пассажиры опоздали на посадку. Чтобы все-таки попасть на борт, они нажали кнопку "антипаника", прошли в телетрап и сели в самолет. В результате нажатия кнопки "антипаника" сработала сигнализация. На борт была вызвана группа быстрого реагирования.

Нарушителей сняли с рейса и доставили в линейное управление МВД России аэропорта Шереметьево.

Прежде в СМИ появились сообщения о том, что в Шереметьеве несколько человек попали на борт без регистрации на рейс. Из-за инцидента вылет был перенесен на 21 минуту.

Ранее стало известно, что 23 июня при посадке в аэропорту Шереметьево женщина попыталась открыть в самолете аварийный выход. Рейс следовал из Санкт-Петербурга. На безопасность полета инцидент не повлиял. Женщину отправили в специальное медицинское учреждение.

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происшествия

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