В Шереметьеве пассажиры незаконно проникли в самолет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пресс-службе аэропорта Шереметьево рассказали о нештатной ситуации, сложившейся с рейсом SU 1064 Москва - Нальчик. Информацию передает Агентство "Москва".

Прошедшие регистрацию и предполетный досмотр пассажиры опоздали на посадку. Чтобы все-таки попасть на борт, они нажали кнопку "антипаника", прошли в телетрап и сели в самолет. В результате нажатия кнопки "антипаника" сработала сигнализация. На борт была вызвана группа быстрого реагирования.

Нарушителей сняли с рейса и доставили в линейное управление МВД России аэропорта Шереметьево.

Прежде в СМИ появились сообщения о том, что в Шереметьеве несколько человек попали на борт без регистрации на рейс. Из-за инцидента вылет был перенесен на 21 минуту.

Ранее стало известно, что 23 июня при посадке в аэропорту Шереметьево женщина попыталась открыть в самолете аварийный выход. Рейс следовал из Санкт-Петербурга. На безопасность полета инцидент не повлиял. Женщину отправили в специальное медицинское учреждение.