Женщина пыталась открыть люк самолета при посадке в Шереметьеве месяц назад

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В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что 23 июня при посадке в аэропорту Шереметьево женщина попыталась открыть в самолете аварийный выход. Информацию передает Агентство "Москва".

Отмечается, что рейс следовал из Санкт-Петербурга. На безопасность полета инцидент не повлиял. Женщину отправили в специальное медицинское учреждение.

Ранее в СМИ появились данные о том, что происшествие, о котором идет речь, имело место 23 июля. Женщина якобы хотела выпрыгнуть из самолета, но другие пассажиры помешали ей открыть аварийный люк. После приземления нарушительницу спокойствия сначала доставили в полицию, а затем – в психиатрическую клинику.

20 июля стало известно, что в лайнере SSJ 100, выполнявшем рейс из Кореи во Владивосток, во время полета треснуло стекло в кабине пилотов. Пилоты решили не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту Кневичи. На борту находились 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.