Самолет Анталья – Москва возвращается в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации

Самолет российской авиакомпании Azur Air подал сигнал о нештатной ситуации после вылета из Антальи в Москву, передает телеканал Москва 24.
Командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета связался с диспетчерами. Затем самолет развернулся над Восточным Средиземным морем и двинулся по направлению в аэропорт вылета.
Накануне с самолетом авиакомпании также произошло ЧП. Рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам.
Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. В пресс-службе Шереметьева пояснили, что в связи с переносом рейса пассажирам предоставляли питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила. Вылета ждали 536 пассажиров, в том числе 107 детей.
В результате пассажиры задержанного рейса вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту. Резервный борт вылетел в Анталью в 21:08. А в 20:27 из Внукова отправилась еще часть пассажиров задержанного рейса, которых туда ранее перенаправил за свой счет аэропорт.
Между тем вылетевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании "Россия" развернулся над Черным морем и приземлился в аэропорту Внуково. Сработал сигнал засорения двигателя, экипаж развернул воздушное судно. Пострадавших в результате ЧП нет. Резервный борт с пассажирами вылетел в Анталью в 21:03.
Пассажиры с детьми задержанного рейса AZUR air вылетят в Турцию в ближайшее время
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