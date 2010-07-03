После повреждения самолета Nordwind в Шереметьеве началась проверка

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после повреждения самолета авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник транспортного прокурора Екатерина Короткова отметила, что ранее была организовала плановая проверка наземного обслуживания в аэропорту. В ходе нее оценку дадут и этому авиационному событию, подчеркнула она.

Сообщается, что резервный борт с пассажирами поврежденного самолета вылетел в Ереван.

Инцидент произошел утром 25 июля. Трап задел самолет авиакомпании Nordwind рейсом Москва – Ереван и повредил обшивку. Перевозчик заявил, что обшивку самолета повредила обслуживающая компания аэропорта Шереметьево.

Пассажиры находились в поврежденном самолете и ждали, пока их пересадят в резервное воздушное судно.