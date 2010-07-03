Трап задел самолет авиакомпании Nordwind в Шереметьеве

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В аэропорту Шереметьево трап задел самолет авиакомпании Nordwind и повредил обшивку, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о самолете рейсом Москва – Ереван. В авиакомпании уточнили, что обшивку самолета повредила обслуживающая компания аэропорта.

Пассажиры находятся в поврежденном самолете. В скором времени их пересадят в резервное воздушное судно. В Nordwind отметили, что задержка ориентировочно составит 30 минут.