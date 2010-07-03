Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с багажом

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Ситуация с задержками в выдаче багажа в Шереметьеве стабилизировалась, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Глобально с точки зрения решения вопросов багажа Шереметьево исправилось. Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию", – цитирует его ТАСС.

Министр объяснил, что в аэропорту набрали дополнительный персонал, повысили зарплату грузчикам, переориентировали потоки, связанные с обработкой багажа в терминале D. По его словам, Ространснадзор подтвердил, что "ситуация рабочая, каких-то сбоев нет".

Дитрих добавил, что некоторое время назад в Шереметьеве наблюдались проблемы с входом в аэропорт. "Такие локальные темы все равно будут случаться", – констатировал он.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьеве начались с 1 июня. Причиной стало несколько факторов. Это в том числе высокий сезон и переход операций по обработке багажа от "Аэрофлота" к "Шереметьево хэндлинг".

В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется. Однако 30 июня стало известно о возобновлении проблемы. Уточнялось, что положение должны нормализовать до 15 августа.