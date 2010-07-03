В России могут увеличить штрафы за задержку рейсов и багажа

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В законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами, внесли поправки, согласно которым авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки при длительной задержке багажа или рейса. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал один из авторов поправок, члена комитета Государственной думы по транспорту Максим Сураев, речь идет о возможном повышении штрафов с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания. По словам парламентария, обсуждаемая мера призвана стимулировать авиакомпании доставлять багаж своевременно и в целом улучшить качество своей работы.

Вместе с тем в министерстве транспорта отметили, что поправки могут сказаться на конечном потребителе – существует шанс чувствительного повышения стоимости перевозки.

30 июня в Терминале D аэропорта Шереметьево пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что инцидент произошел из-за опоздания рейсов в связи с непогодой. При этом еще в одном терминале сломалась багажная лента. Генпрокуратура организовала проверку из-за багажного коллапса, после чего были уволены пятеро руководителей "Шереметьево Хэндлинг" – компании, которая обрабатывала весь багаж в аэропорту с конца 2018 года.