Руководители "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек багажа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратурой ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".

Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и генеральный директор общества.

Сейчас в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из Терминала D, а также на 200 человек увеличена штатная численность работников, задействованных в обработке багажа. Помимо этого, к этой работе дополнительно привлекли 300 сотрудников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства.

Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по факту оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Комиссия продолжает свою работу.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево идет внутренняя проверка из-за задержек багажа. Он подчеркнул, что по ее результатам будут сделаны выводы по целому ряду сотрудников. К этому процессу подключилась Генпрокуратура и Ространснадзор.

Вечером 30 июня в Терминале D пассажиры почти два часа не могли получить свои вещи. В пресс-службе аэропорта заявили, что дело в опоздании рейсов – самолеты приземлялись позже из-за высокой грозовой активности. В итоге в Шереметьеве скопились тысячи сумок. Еще в одном из терминалов сломалась багажная лента.

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за багажного коллапса.

С 3 июля в аэропорту проводят прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа. Организатором выступила Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Сотрудники прокуратуры будут вести прием с 09:00 до 18:00 в Терминале D аэропорта Шереметьево. Всех желающих пригласили подойти к стойке информации напротив зеленого коридора на первом этаже в зоне прилета.

В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хэндлинг".

