Прокуратура проводит проверку из-за задержек багажа в Шереметьеве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек багажа в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".

Проведение проверки поручено московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ММТП.

Задержки при выдаче багажа в аэропорту начались с 1 июня. В Шереметьеве объяснили это ростом нагрузки в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме, уточнили представители авиагавани.

Пассажирам, которые ждут свои чемоданы больше 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, пообещали бесплатно раздавать сэндвичи и воду. Если ожидание превысит 30 минут, багаж доставят бесплатно по указанному адресу.

В Минтрансе РФ, в свою очередь, пообещали жестко отреагировать на сбои в выдаче багажа в Шереметьеве, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки.