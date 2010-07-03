Аэропорт Шереметьево объяснил задержки с багажом

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Задержи с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.

"Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем", – сказал Василенко.

Насчет увольнений грузчиков он заявил, что этого не будет.

Задержки при выдаче багажа в Шереметьеве стали отмечать с 1 июня. В пресс-службе воздушной гавани заявляли, что это связано с ростом нагрузки в туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работает штатно.



"Вечер": Шереметьево завалило чемоданами

Администрация аэропорта рассчитывает наладить ситуацию с выдачей багажа к концу июня. Пассажирам, которые ждут свои чемоданы больше 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, пообещали бесплатно раздавать сэндвичи и воду. Если ожидание превысит 30 минут, багаж доставят бесплатно по указанному адресу.

Позже в СМИ стала появляться информация, что задержки при выдаче багажа связаны с нехваткой грузчиков в Шереметьеве. Также сообщалось, что с конца 2018 года весь багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг", и аэропорт оказался не готов к росту пассажиропотока летом.

